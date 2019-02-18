Песков напомнил о презумпции невиновности по делу основателя фонда Baring Vostok

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Основателя фонда Baring Vostok американца Майкла Калви нельзя считать виновным до решения суда. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимир Путин.

"Мы можем констатировать, что в настоящий момент его нельзя считать виновным по какому-либо обвинению, ибо суда не было, и он может быть признан виновным только по решению суда ", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что власти России знают Калви "как очень последовательного и крупного инвестора" в экономику страны, который всегда отстаивал тезис привлекательности российского рынка.

Песков также считает, что арест американца не отразится на инвестиционном климате России. Он добавил, что российские власти продолжат работу над созданием комфортных условий для международных инвесторов, передает ТАСС.

15 февраля Калви и еще пять человек были задержаны по подозрению в хищении 2,5 миллиарда рублей. Против них возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере"). Басманный суд Москвы санкционировал арест подозреваемых.

Калви не признал своей вины. По его словам, причиной возбуждения уголовного дела стал корпоративный конфликт между его фигурантами и членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым.

