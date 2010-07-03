СК попросил суд продлить арест экс-министру Абызову до 25 июля

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Следственный комитет РФ попросил суд продлить арест бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, сообщает Агентство "Москва".

Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева пояснила, что поступило ходатайство о продлении срока содержания Абызова под стражей до 25 июля. Дату рассмотрения вопроса при этом пока не назначили.

Кроме того, следствие попросило продлить арест на указанный срок и остальным фигурантам дела.

Михаила Абызова заключили под стражу до 25 мая. По данным следствия, в период с 2011 по 2014 год экс-министр похитил четыре миллиарда рублей у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Украденные средства Абызов вместе с сообщниками вывел за границу, утверждают в СК. Сам бывший министр отрицает вину.

Наряду с экс-министром под стражей находятся и его сообщники. Это бывший гендиректор группы Ru-com Николай Степанов, председатель совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александр Пелипасов, заместитель гендиректора Ru-com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галина Фрайденберг и экс-глава ОАО "Региональные электрические сети" Сергей Ильичев.