Суд арестовал ценные бумаги экс-министра Михаила Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Преображенский суд столицы арестовал ценные бумаги, принадлежащие бывшему министру по вопросам открытого правительства РФ Михаилу Абызову, обвиняемому по делу о хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, ходатайство следователя по особо важным делам СК РФ Сергея Степанова удовлетворено. Он просил наложить арест на 1 тысячу 667 обыкновенных именных акции АО "Промышленные технологии", принадлежащих Абызову, номинальной стоимостью 100 рублей.

В начале судебного заседания адвокат экс-министра Алексей Кирсанов просил вернуть материал в СК, поскольку в ходатайстве допущена ошибка. Защитник подчеркнул, что ходатайство подписано подполковником юстиции Сергеем Степановым, не входящим в состав следственной группы. При этом следователь Степанов является генерал-майором юстиции. Прокурор отметил, что ходатайство подписал старший следователь по особо важным делам, просто неверно указано его специальное звание.

Также Кирсанов просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следователя, так как, по его словам, эти акции были приобретены в 2010 году, а преступление охватывает период с 2011 по 2014 годы.

Абызова задержали в марте по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В мае срок следствия по делу экс-министра продлили до 25 июля.

Согласно данным следствия, свои преступления он совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм: АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.

Стало также известно о наркотиках, обнаруженных в квартире Абызова во время обысков. После этого было возбуждено еще одно уголовное дело. Теща экс-министра назвала найденные наркотики "лечебным веществом".