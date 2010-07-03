Квартира с наркотиками не принадлежала Абызову – адвокат

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову не принадлежит квартира, в которой нашли наркотики. Об этом заявил его адвокат Александр Аснис, передает "Агентство Москва".

По словам защитника, квартира в доме на Обыденском переулке была арендована с целью перекрытия доступа к ней по балкону. При этом Абызов там никогда не жил.

"В ней был ремонт и каким образом там оказалось небольшое количество наркотиков, неизвестно", – сказал адвокат.

Всего во время обысков в квартире нашли 0,8 грамма наркотиков. Этот факт подтвердил другой адвокат Абызова Алексей Кирсанов. А вот теща экс-министра заявила, что речь идет не о наркотиках, а о "лечебном веществе", уточняет РИА Новости.

Абызову вменяют хищение четырех миллиардов рублей и создание преступного сообщества с использованием служебного положения. Обвинения в свой адрес бывший министр назвал "театром абсурда". Под стражей он останется до 25 июля.

Ранее Басманный суд арестовал счета Абызова, на которых было более 437 миллионов рублей. Помимо этого, суд арестовал два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, а также машино-место в Москве.

