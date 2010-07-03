Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов назвал обвинения в свой адрес "театром абсурда". Об этом сообщает РИА Новости.
"Для меня это какой-то "театр абсурда". Я не совершал преступлений, в которых меня обвиняет следствие, не создавал организованное преступное сообщество, мои полномочия даже теоретически нельзя было использовать для совершения преступлений, которые мне вменяет следствие", – заявил Абызов во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении ареста в суде.
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. 21 мая срок следствия по делу экс-министра был продлен до 25 июля.
Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС.
23 мая в квартире Абызова были проведены обыски, в ходе которых было обнаружено наркотическое вещество. По данному факту было возбуждено административное дело в отношении "неустановленных лиц". По заявлению защиты экс-министра, на найденном пакете не были обнаружены следы бывшего министра по вопросам Открытого правительства.
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