По факту обнаружения наркотиков дома у Абызова возбуждено дело

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

По факту обнаружения наркотиков дома у Михаила Абызова возбуждено административное дело в отношении "неустановленных лиц", передает РИА Новости. Наркотическое вещество было найдено в его квартире во время обысков.

Тем временем защита экс-министра сделала заявление, что на найденном пакете не были обнаружены следы бывшего министра по вопросам Открытого правительства. По словам защиты, обыски были проведены без участия Абызова.

"Почему следователь не говорит суду, что на пакетике с наркотиками следов пальцев рук Абызова не обнаружено? Кроме того, следствие приняло процессуальное решение о выделении в отдельное производство этот материал и передаче полиции для привлечения неустановленных лик к административной ответственности", – цитирует слова адвоката Сергея Дрозда Агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования дела против экс-министра продлили до 25 июля.

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Сейчас Абызов находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово".

