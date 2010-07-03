В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

В квартире бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова нашли наркотики. Об этом на заседании Басманного суда сообщил следователь, передает РИА Новости.
По его словам, наркотическое вещество обнаружили во время обысков, и следствие уже получило данные химической экспертизы.
Ранее сообщалось, что срок предварительного расследования дела против экс-министра продлили до 25 июля.
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.
Сейчас Абызов находится в одиночной камере СИЗО "Лефортово".
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