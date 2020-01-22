Абызов сообщил о неврологическом расстройстве, которое развилось у него в СИЗО

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Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов заявил на заседании Басманного суда столицы, что проходит в СИЗО четвертый курс лечения от острого неврологического расстройства. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Как отмечается, перед рассмотрением ходатайства следствия Абызов сообщил о том, что плохо себя чувствует. По его словам, за время заключения ему диагностировали острое неврологическое расстройство, которое оказывает влияние и на опорно-двигательный аппарат.

Абызов подчеркнул, что в настоящее время он проходит четвертый курс лечения из-за того, что предыдущие курсы не были эффективны.

Экс-министр попросил суд изменить ему меру пресечения на несвязанную с заключением под стражей.

В сентябре экс-министру предъявили обвинение в легализации 32,5 миллиарда рублей. С марта 2019 года он находится под арестом из-за расследования другого уголовного дела – о мошенничестве и создании преступного сообщества.

По данным следствия, преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Высокопоставленный чиновник с партнерами якобы продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм. Вину он отрицает.

С 1993 года Абызов занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса.

В 2011 году он стал инициатором создания и координировал работу общественного комитета сторонников президента РФ Дмитрия Медведева. С 18 января по май 2012 года являлся советником президента РФ. А в мае 2012 года стал министром РФ по координации деятельности Открытого правительства. Но в мае 2018 года Абызов лишился поста министра в связи с упразднением должности.

На 2018 год состояние бывшего министра достигало 600 миллионов долларов. Он занял 162-е место в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России – 2018".