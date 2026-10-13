"Яндекс" пообещал выплатить таксистам доход от заказов в полном объеме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Яндекс Такси" почти восстановил процесс вывода денег для водителей. По всем заказам они получат доход в полном объеме, сообщили представители сервиса в беседе с ТАСС.

"Мы почти восстановили процесс вывода денег из приложения "Яндекс Про" для водителей. Многие водители уже могут выводить деньги со своего баланса в любой момент, как привыкли", – указали в компании.

В сервисе отметили, что все выполненные заказы были зафиксированы. В настоящее время компания постепенно направляет таксистам средства за поездки, выполненные с 10 по 12 октября.

При этом в сервисе предупредили о сохранении некоторых задержек в выплатах, пообещав устранить их в скором времени.

Кроме того, в "Яндексе" обратили внимание, что не фиксируют роста цен на такси.

"Яндекс Такси" сейчас работает стабильно, спрос и цены соответствуют сезону и, как обычно, колеблются в зависимости от погоды, пробок и пиковых часов. Водителей на линии достаточно, чтобы все желающие могли уехать", – добавили в компании.

Атаки на дата-центры "Яндекса" начались 8 октября. На фоне этого в работе сервисов компании и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров, начали происходить сбои. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

На фоне сложившейся ситуации "Яндекс" решил отменить плату за сервисы "Яндекс 360" и Yandex Cloud для действующих клиентов до конца октября. Кроме того, банк "Яндекса" пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов.