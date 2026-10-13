"Яндекс" отменит плату за "Яндекс 360" и Yandex Cloud до конца октября

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"Яндекс" решил отменить плату за сервисы "Яндекс 360" и Yandex Cloud для действующих клиентов до конца октября. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В Yandex Cloud до конца октября бесплатными будут все сервисы во всех российских зонах доступности. В "Яндекс 360" – не будут списываться средства за инструменты виртуального офиса", – пояснили в компании.

В настоящее время сервисы продолжают работать с ограничениями, инженеры занимаются их восстановлением.

Проблемы в работе "Яндекса" начались после атак на дата-центры 8 октября. В работе сервисов компании и сторонних ресурсов, чья инфраструктура зависит от мощностей дата-центров, начали происходить сбои. Жалобы поступали от пользователей по всей России, а также из Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

На данный момент проблемы продолжают фиксироваться у сервисов "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост". Банк "Яндекса" пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату. Вместе с тем часть функций "Пэй" уже работает.