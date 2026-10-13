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13 октября, 10:11

Общество

Россияне пожаловались на блокировку кредитных карт из-за долгов по налогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Банки начали чаще блокировать россиянам пополнение кредитных карт при наличии задолженности по налогам. Число таких обращений растет с весны 2026 года, сообщает газета "Известия".

Как рассказал управляющий партнер одной из юридических компаний Артур Леер, деньги, которые клиент вносит для погашения займа, в приоритетном порядке списываются в пользу налоговой службы, а операции по карте ограничиваются. Такая схема предусмотрена законом, уточнили в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.

Если средств на счете недостаточно для погашения всех обязательств, кредитная организация обязана соблюдать очередность платежей. Взыскание налоговой задолженности относится к третьей очереди, а погашение кредита – к пятой, поэтому деньги сначала направляются на уплату сборов.

Эксперты отмечают, что такой порядок может привести к дополнительным рискам для клиентов, в том числе к возникновению просрочки.

Управляющий партнер другой юридической фирмы Дмитрий Челноков указал, что граждане все чаще обращаются за консультацией по поводу правомерности блокировки пополнения кредитной карты. Это связано с тем, что с 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать с россиян задолженность без обращения в суд, если ее размер не оспаривается.

Чтобы избежать трудностей при погашении кредитки, следует проверить наличие налоговой задолженности. Сделать это можно в личном кабинете ФНС или через портал "Госуслуги", посоветовала замруководителя проекта "Народного фронта" "За права заемщиков" Александра Пожарская.

После погашения долга налоговая служба направит в банк необходимую информацию для снятия ограничений. Однако восстановление доступа может занять 1–2 рабочих дня.

Ранее ФНС объяснила, почему дети получают налоговые уведомления. Как пояснили в службе, несовершеннолетние владельцы недвижимости и земельных участков признаются налогоплательщиками независимо от возраста, однако платить за них должны родители или опекуны.

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