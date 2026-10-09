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02:57

Общество

ФНС объяснила, почему дети получают налоговые уведомления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несовершеннолетние владельцы недвижимости и земельных участков признаются налогоплательщиками независимо от возраста, однако платить за них обязаны родители или опекуны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС) России.

Как пояснили в ведомстве, налогоплательщиками по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц считаются все лица, обладающие правом собственности на объекты недвижимости. Ребенок может получить такое имущество по наследству, в качестве подарка или в виде доли в квартире, купленной с использованием материнского капитала.

Родители или другие законные представители несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налогообложению, должны исполнять обязанности по уплате налогов в отношении этого имущества.

При этом дети в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно совершать сделки, но только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя, добавили в ФНС.

Налоговое уведомление направляется не позднее чем за 30 дней до наступления срока платежа. Его можно получить по почте заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на портале "Госуслуги", заключили в ведомстве.

Ранее налоговая служба опровергла сообщения о массовых ошибочных начислениях налога на электромобили.

В налоговой подчеркнули, что распространяемая в соцсетях и СМИ информация о массовых ошибках при расчете налога на электрокары не соответствует действительности. Как пояснили в ФНС, льготы по транспортному налогу за 2025 год применялись с учетом региональных законов.

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