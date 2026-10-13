13 октября, 15:24Технологии
Песков счел преждевременным разговор о компенсациях после сбоя "Яндекса"
Фото: kremlin.ru
Пока преждевременно говорить о финансовых потерях пользователей сервисов "Яндекса" и механизме их компенсации. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что компания столкнулась с трудностями. Эта тема уже обсуждается в правительстве, "Яндекс" также делает экстренные шаги для устранения последствий атак.
Противник атаковал дата-центры "Яндекса" в ряде регионов России. В результате пользователи начали жаловаться на работу сервисов компании.
В настоящее время перебои продолжают фиксироваться у площадок "Яндекс Пэй", "Яндекс Почта", "Яндекс Go", "Яндекс Про" и "Яндекс Телемост". При этом большая часть функций умного дома с "Алисой" уже доступна, однако некоторые возможности все еще ограничены.
Песков назвал преждевременным обсуждение компенсаций после сбоя "Яндекса"