"Лосиный остров" показал иерархию у маралов

Видео: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" рассказали об иерархии маралов в вольере на Лосиной биостанции. Соответствующий пост опубликован в канале парка в мессенджере MAX.

Как объяснили специалисты, поведение животных связано с биологией. У маралов строгая иерархия: главная самка первой получает корм, чтобы быть сильнее, здоровее и принести качественное потомство. Самцы, в свою очередь, не следят за очередью в кормушке и берегут стадо от внешних угроз.

Всего на территории московской части "Лосиного острова" обитают 2 635 видов животных. Среди них – 80 видов птиц, 32 вида млекопитающих, 9 видов рыб, 6 видов амфибий, 4 вида рептилий и более 2 500 видов насекомых. В Красную книгу столицы внесены 172 представителя местной фауны.

Однако главным символом нацпарка остаются лоси. По данным на 2025 год, в московской части "Лосиного острова" насчитывается 24 особи.