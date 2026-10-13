13 октября, 15:39Город
"Лосиный остров" показал иерархию у маралов
Как объяснили специалисты, поведение животных связано с биологией. У маралов строгая иерархия: главная самка первой получает корм, чтобы быть сильнее, здоровее и принести качественное потомство. Самцы, в свою очередь, не следят за очередью в кормушке и берегут стадо от внешних угроз.
Всего на территории московской части "Лосиного острова" обитают 2 635 видов животных. Среди них – 80 видов птиц, 32 вида млекопитающих, 9 видов рыб, 6 видов амфибий, 4 вида рептилий и более 2 500 видов насекомых. В Красную книгу столицы внесены 172 представителя местной фауны.
Однако главным символом нацпарка остаются лоси. По данным на 2025 год, в московской части "Лосиного острова" насчитывается 24 особи.
Сотрудники нацпарка "Лосиный остров" призвали москвичей не подкармливать животных