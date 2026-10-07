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07 октября, 10:13

Город

Косуля Яша поселился на биостанции в "Лосином острове"

Фото: MAX/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

Косуля Яша поселился на биостанции в "Лосином острове". Об этом сообщила пресс-служба ФГБУ национального парка "Лосиный остров" в MAX.

"Знакомьтесь – косуля Яша. У него непростая история. Еще малышом Яша попал в беду, пострадал в дорожно‑транспортном происшествии. Его передали в охотничье хозяйство, там настоящие профессионалы день за днем помогали ему идти на поправку. Благодаря чуткому и грамотному уходу животное удалось выходить и вырастить", – говорится в сообщении.

Животное росло с людьми, поэтому вернуться в дикую природу оно уже не сможет. Это связано с тем, что естественные навыки выживания и защиты от хищников со временем утратились.

Как отметили в парке, для Яши подготовили просторный вольер, чтобы у него было достаточно места для прогулок и спокойного знакомства с окружающим миром.

"А впереди еще одна важная глава. В будущем планируем подселить к нему подружку-самочку, чтобы он мог создать пару", – добавили там.

Сотрудники Лосиной биостанции пообещали бережно помогать косуле адаптироваться, а также окружать Яшу заботой и следить, чтобы каждый его день был спокойным и безопасным.

Ранее два детеныша яков родились на Лосиной биостанции национального парка "Лосиный остров" в Москве. Старшему теленку-бычку 29 сентября исполнилось три месяца, а младшей телочке 9 сентября – один месяц. Оба малыша здоровы. Примерно до шести месяцев телята вместе с матерями будут находиться в отдельном вольере.

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