Какие редкие животные обитают в московской части "Лосиного острова"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

На территории московской части национального парка "Лосиный остров" обитают 2 635 видов животных. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на данные, полученные по итогам первой части масштабного эколого-биологического обследования территории.

В числе выявленных обитателей – 80 видов птиц, 32 вида млекопитающих, девять видов рыб, шесть видов амфибий, четыре вида рептилий и более 2500 видов насекомых. В Красную книгу Москвы внесены 172 представителя местной фауны.

Среди них 12 видов млекопитающих: водяная полевка, евразийский бобр, мышь-малютка, заяц-беляк, белогрудый еж, водяная ночница, рыжая вечерница, лесной нетопырь, двухцветный кожан, бурый ушан, лесная куница и ласка.

Московская часть "Лосиного острова" занимает около 3,3 тысячи гектаров, что равно примерно четверти всей территории национального парка. Крупный лесной массив при этом находится в черте Москвы.

Во время прогулки по парку можно встретить несколько видов животных, находящихся под охраной. В частности, здесь обитает лесная куница, численность которой сокращается, а также мышь-малютка – длина ее тела не превышает 7 сантиметров. Зоологи также отмечали бобров и ласок. На территории парка встречаются зайцы-беляки и зайцы-русаки.

Главным символом "Лосиного острова" остаются лоси. По данным на 2025 год, в московской части парка насчитывается 24 особи.

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды призвали соблюдать осторожность при встрече с дикими животными. При появлении лося не следует приближаться к нему, делать резкие движения, кричать или пытаться прогнать животное. Лучше спокойно отойти в сторону, не поворачиваясь к нему спиной, и дождаться, пока лось уйдет.

Диких животных также нельзя кормить человеческой пищей, пытаться погладить или поймать их. Не стоит подходить к зверям вплотную ради фотографии, так как они могут укусить или поцарапать человека, что создает риск заражения бешенством и другими инфекциями.

Убегать от лесных обитателей специалисты тоже не рекомендуют, поскольку у хищника это может вызвать инстинкт преследования. Не следует пристально смотреть животному в глаза: для многих видов такое поведение воспринимается как угроза или вызов.

Кроме того, нельзя загонять зверя в угол, поскольку в этом случае он может защищаться. Отдельную осторожность необходимо соблюдать рядом с детенышами. Даже если кажется, что малыш остался один, поблизости может находиться его мать, которая способна агрессивно защищать потомство.

Ранее стало известно, что на Лосиной биостанции национального парка "Лосиный остров" в Москве родились два детеныша яков. Старшему теленку-бычку 29 сентября исполнилось три месяца, а младшей телочке 9 сентября – один месяц. Оба малыша здоровы. Примерно до шести месяцев телята вместе с матерями будут находиться в отдельном вольере.