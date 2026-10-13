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13 октября, 16:00

Шоу-бизнес

Актриса Тарханова поздравила мужа Фаддеева с 48-летием

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/glafiratarhanova

Актриса Глафира Тарханова поздравила супруга актера Алексея Фаддеева с днем рождения. 13 октября артисту исполнилось 48 лет.

В личном блоге Тарханова опубликовала подборку рабочих фотографий мужа, на которых он запечатлен в разных актерских образах. Она также напомнила подписчикам о его театральной и кинематографической карьере.

"Мой муж – актер Малого театра РФ. Конечно, он еще снимается в кино, но там его не всегда можно узнать", – написала артистка.

Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили под публикацией добрые пожелания имениннику.

Ранее актриса рассказала, что ее дед был против имени Глафира для внучки и считал, что ее обрекают на мученическую жизнь, но родители остались при своем. По словам актрисы, в ее семье тогда большое значение придавали мнению окружающих, однако спор удалось решить без ссор и обид.

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