Актриса Тарханова рассказала, что ее дед был против имени Глафира

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Дед актрисы Глафиры Тархановой был против того, чтобы внучку назвали таким именем, однако ее родители не изменили своего решения. Об этом артистка рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

"Родители все равно меня так назвали. И это не стало поводом для ссоры и обиды. Пришлось принять, хотя, по его мнению, меня обрекали на мученическую жизнь с таким именем", – поделилась она.

Артистка отметила, что в ее семье в то время большое значение придавали мнению окружающих. В качестве примера она вспомнила, как ее мать кипятила белье и пеленки, чтобы они выглядели белоснежными перед соседями.

По мнению Тархановой, близкие отношения, напротив, предполагают принятие человека со всеми его особенностями и право самостоятельно ошибаться, меняться и иметь собственное мнение.

Ранее похожая ситуация произошла с певицей Сати Казановой. Исполнительница столкнулась с критикой из-за имени дочери в соцсетях. Девочку назвали Анагхой. Реагируя на негативные комментарии, Казанова отметила, что в РФ уже стали привычными такие необычные индийские имена, как Зита, Гита и Индиpа. При этом она подчеркнула, что экзотическими могут казаться и русские имена Велислава и Агафья.