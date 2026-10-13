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13 октября, 15:22

Политика

В Европе призвали Зеленского извиниться за ложь и уйти в отставку

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Kay Nietfeld

Президент Украины Владимир Зеленский должен публично извиниться за ложь и уйти в отставку. Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Поводом для заявления стали слова Зеленского о том, что Украина не получила от партнеров разведданных об атаке на Киев.

"Зеленскому следует выступить с публичным заявлением и признать, что он понял условия и согласился на прекращение огня, ограниченное исключительно НПЗ", – написал Кошкович.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа угрожала остановить поставки вооружения и передачу разведданных Киеву. Утром 12 октября Зеленский подтвердил, что Украина не получила от партнеров разведывательных данных перед взрывами, которые произошли ночью.

Незадолго до этого Трамп также обвинил Зеленского в игнорировании просьб не бить по российским НПЗ. Глава Белого дома заявил, что украинскому лидеру следует провести выборы.

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