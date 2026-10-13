Психотерапевта Кашпировского похоронили на Украине

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили в Виннице на Украине, сообщил украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иноагентом, а также включен в перечень террористов и экстремистов) в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Анатолий Михайлович вернулся домой – к маме и папе, к дочери. Светлая ему память!" – написал Гордон.

Кашпировский умер 3 октября. Ему было 87 лет. Смерть наступила из-за прогрессирующего онкологического заболевания, которое дало метастазы в легкие и мозг. Церемония прощания прошла 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве.

О том, что психотерапевта похоронят на Украине, сообщил его племянник Юрий Мамаев. Гроб перевозили по международным стандартам – он был оцинкован и находился в деревянном контейнере.

