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08 октября, 17:21

Общество

Психотерапевта Кашпировского похоронят на Украине

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронят на Украине. Об этом сообщил РИА Новости его племянник Юрий Мамаев.

"По моей информации, сейчас тело будет доставляться на Украину", – сказал он.

Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала онкология с метастазами в жизненно важных органах. Незадолго до кончины он был госпитализирован.

Церемония прощания прошла 8-го числа в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Сотни людей собрались, чтобы проститься с Кашпировским.

Журналисты писали, что во время прощания стало плохо второй супруге психотерапевта Ирине. Медиков вызвали прямо на церемонию.

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