08 октября, 17:21Общество
Психотерапевта Кашпировского похоронят на Украине
Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин
Психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронят на Украине. Об этом сообщил РИА Новости его племянник Юрий Мамаев.
"По моей информации, сейчас тело будет доставляться на Украину", – сказал он.
Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала онкология с метастазами в жизненно важных органах. Незадолго до кончины он был госпитализирован.
Церемония прощания прошла 8-го числа в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Сотни людей собрались, чтобы проститься с Кашпировским.
Журналисты писали, что во время прощания стало плохо второй супруге психотерапевта Ирине. Медиков вызвали прямо на церемонию.