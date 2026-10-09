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09 октября, 11:04

Общество

Тело Кашпировского доставят для захоронения на Украину через Турцию и Польшу

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Тело психотерапевта Анатолия Кашпировского доставят на Украину для погребения через Турцию и Польшу. Об этом сообщил племянник покойного Юрий Мамаев, передает РИА Новости.

По словам Мамаева, сначала тело Кашпировского доставят из столичного аэропорта Внуково в Стамбул. Следом его направят в аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве. После этого гроб с телом психотерапевта примут в украинском аэропорту Жуляны либо в авиагавани Борисполь.

Гроб перевозят по международным стандартам: он оцинкован и помещен в деревянный контейнер. Сейчас тело следует в Стамбул.

Кашпировский умер на 88-м году жизни от прогрессирующего онкологического заболевания, давшего метастазы в легкие и мозг. Церемония прощания состоялась 8 октября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли сотни человек, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники.

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