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13 октября, 15:24

Политика

Кличко вызвали в Верховную раду из-за недостаточной подготовки Киева к зиме

Фото: ТАСС/IMAGO/Emmanuele Contini

Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на заседание Верховной рады на фоне претензий к подготовке украинской столицы к отопительному сезону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Перед этим Кличко отверг обвинения в срыве отопительного сезона. По его утверждению, связанные с центральными властями Украины ресурсы распространяют подобные заявления, чтобы добиться ликвидации местного самоуправления.

Примечательно, что ранее Кличко советовал киевлянам, у которых за городом живут родные или друзья, на время перебраться к ним в связи с перебоями в работе инфраструктуры. Полную эвакуацию столицы он при этом объявлять не собирался, хотя не исключал, что кризис с водой может обостриться, и говорил, что город встретил предзимье в "режиме выживания".

По словам мэра, проблемы с водоснабжением затрагивали правый берег, а электричество и вода пропали после одного из взрывов. Позже в городе на неопределенный срок остановили прием сточных вод в канализацию.

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