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13 октября, 15:52

Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, что не осуждала невестку за работу в стриптиз-клубе

Фото: legion-media.com/Hearst Shkulev Russia

Российская певица Наташа Королева поддержала невестку Мелиссу Волынкину, которая раньше работала в стриптиз-клубе. Об этом артистка рассказала в интервью на YouTube-канале proПУСК.

По словам Королевой, ее не смутило прошлое девушки, поскольку она не увидела в ней корыстных мотивов. При этом певице пришлось защищать невестку от сплетен со стороны ближайшего окружения.

"Я сказала: "Так, ротик все закрыли. Мальчику нравится. Вот. Сам разберется". И все жизнь поставила сама на свои места", – вспомнила Королева.

Артистка также напомнила, что ее муж Сергей Глушко, известный под сценическим именем Тарзан, в прошлом тоже работал стриптизером.

Королева отметила, что Волынкина показалась ей открытой и простой девушкой из обычной семьи. По словам певицы, некоторые привычки и представления невестки пришлось скорректировать, однако это можно было сделать деликатно, не задевая ее достоинства.

Ранее певица Жасмин (настоящее имя – Сара Шор. – Прим. ред.) объявила, что во второй раз станет бабушкой. Во время концерта в Санкт-Петербурге 12 октября она пригласила на сцену сына Михаила и его супругу Еву, чтобы узнать пол будущего ребенка. Оказалось, что пара ждет мальчика.

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