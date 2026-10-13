Депутат Останина призвала не запрещать аниме и мангу в России

В России призвали запретить популярные у российских школьников аниме и мангу из-за признаков сектантской пропаганды. Опасен ли такой контент на самом деле, разбиралась Москва 24.
"Депутатам тоже интересно аниме"
Фото: кадр из мультфильма "Сад изящных слов"; режиссер – Макото Синкай; производство – CoMix Wave Inc.
В России распространяется аниме и манга с признаками сектантской пропаганды, способные вовлекать несовершеннолетних в запрещенные религиозные объединения. Об этом заявил судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко на конференции "Межрелигиозный диалог на Урале" 12 октября.
По мнению эксперта, подобные материалы "интересные и красочные", что завоевывает внимание молодежи.
Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала сначала проанализировать проблему, а затем уже принимать решение.
"Эксперты должны сказать, есть ли там признаки сектантства, а психологи – насколько это может воздействовать на наших детей. Поэтому сначала нужно изучить вопрос, а потом думать, как поступить", – отметила она в беседе с Москвой 24.
По мнению депутата, запрет, наоборот, может спровоцировать интерес к подобному творчеству, поэтому необходимо предварительно провести аналитику. И в случае необходимости подготовить рекомендации для родителей.
На сегодняшний день необходимости в ограничениях произведений японской культуры нет, подчеркнула парламентарий.
"Жаль, что это пришло к нам"
Нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская объяснила интерес к аниме и манге функцией мозга использовать информацию, чтобы обучаться и открывать для себя что-то новое.
"Однако этот механизм не всегда правильно служит психическому здоровью. Такое захватывающее направление, как манга и комиксы, не требует больших интеллектуальных усилий и нравится огромному количеству детей. Ребенок без устойчивых приоритетов, без сформированных ценностно-моральных ориентиров, к сожалению, впитывает это в большем объеме, чем нужно для нашей национальной идентичности", – сказала она Москве 24.
По мнению эксперта, родителям может нравиться, что ребенок чем-то увлечен. Но если не помочь ему включить критическое мышление, психика детей пострадает, плюс будут сформированы ненадежные нравственные ориентиры.
Специалист подчеркнула, что манга и аниме не способствует развитию аналитического и критического мышления, а также регуляции эмоционально-волевой сферы ребенка.
"Оно ее только расстраивает. Такое творчество способствует расшатыванию психических процессов в силу тех ценностей, которые там демонстрируются. Это насилие, как правило, какие-то сущности, которые существуют в мифологических контекстах. Очень жаль, что это пришло к нам. Особенно это ложится на еще неустойчивую психику ребенка с большими нагрузками", – отметила нейропсихолог.
Процессу способствует простота потребления подобного контента: мозг воспринимает его легко, дети приходят в восторг и с нетерпением ждут новых серий и комиксов. Однако в конечном итоге материал серьезно вредит психике ребенка, резюмировала Петровская.
"Интересно узнать о духах"
Фото: кадр из мультфильма "Унесенные призраками"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство – Buena Vista International, DENTSU Music And Entertainment Inc., Mitsubishi Commercial Affairs
По мнению кандидата исторических наук, научного сотрудника института восточных рукописей РАН Ольги Бонч-Осмоловской, в первую очередь причина споров заключается в разнице культур.
"У японцев в культурном коде прописано многобожие – синтоизм, анимизм, вера в богов местности. Конечно, там есть и злонамеренные духи", – рассказала она Москве 24.
По мнению эксперта, аниме и манга чужды российской культуре: они переносят в нее свою символику и образы. Молодежь нередко принимает это без критического осмысления.
"У меня тоже есть ребенок, и я бы не хотела, чтобы он увлекался этими вещами, не разбираясь, что есть что. Учитывая, что мы несколько других представлений, в том числе религиозных. Однако считаю, что в первую очередь ответственность должна лежать на воспитателе. В первую очередь на родителях. При этом такие вещи не должны быть включены ни в какие программы изучения и культивироваться у нас как нечто естественное", – добавила историк.
В то же время она согласилась с позицией, что запреты рискуют еще сильнее привлечь внимание к таким материалам. Это формирует своего рода контркультуру, которая притягивает молодежь и порождает вокруг себя настоящий культ.
По мнению эксперта, в России эта работа ведется в меньшем по сравнению с Японией масштабе и не на том языке, который был бы в полной мере доступен молодому поколению. Поэтому важно замещать контент, а не запрещать его, иначе молодежь будет искать аналогичные эмоции в других источниках, заключила Бонч-Осмоловская.