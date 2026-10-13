Депутат Останина призвала не запрещать аниме и мангу в России

В России призвали запретить популярные у российских школьников аниме и мангу из-за признаков сектантской пропаганды. Опасен ли такой контент на самом деле, разбиралась Москва 24.

"Депутатам тоже интересно аниме"

Фото: кадр из мультфильма "Сад изящных слов"; режиссер – Макото Синкай; производство – CoMix Wave Inc.

В России распространяется аниме и манга с признаками сектантской пропаганды, способные вовлекать несовершеннолетних в запрещенные религиозные объединения. Об этом заявил судебный эксперт-религиовед Игорь Иванишко на конференции "Межрелигиозный диалог на Урале" 12 октября.



(Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) .

Игорь Иванишко судебный эксперт-религиовед Есть целая серия аниме и манги, которая аффилирована с конкретными религиозными организациями. По некоторым из них сейчас на территории РФ есть серьезные ограничения, потому что они культивируют некоторые группы сатанинской направленности

По мнению эксперта, подобные материалы "интересные и красочные", что завоевывает внимание молодежи.

Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала сначала проанализировать проблему, а затем уже принимать решение.

"Эксперты должны сказать, есть ли там признаки сектантства, а психологи – насколько это может воздействовать на наших детей. Поэтому сначала нужно изучить вопрос, а потом думать, как поступить", – отметила она в беседе с Москвой 24.

По мнению депутата, запрет, наоборот, может спровоцировать интерес к подобному творчеству, поэтому необходимо предварительно провести аналитику. И в случае необходимости подготовить рекомендации для родителей.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства На мой взгляд, если это интересно детям, то необязательно несет что-то нехорошее. Мне и самой интересны такие мультики. Поэтому, конечно, жизнь не стоит на месте. Депутатам это тоже интересно, это воспринимается как нечто нестандартное, необычное.

На сегодняшний день необходимости в ограничениях произведений японской культуры нет, подчеркнула парламентарий.

"Жаль, что это пришло к нам"

Фото: legion-media.com/ТАСС/Виталий Смольников

Нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская объяснила интерес к аниме и манге функцией мозга использовать информацию, чтобы обучаться и открывать для себя что-то новое.

"Однако этот механизм не всегда правильно служит психическому здоровью. Такое захватывающее направление, как манга и комиксы, не требует больших интеллектуальных усилий и нравится огромному количеству детей. Ребенок без устойчивых приоритетов, без сформированных ценностно-моральных ориентиров, к сожалению, впитывает это в большем объеме, чем нужно для нашей национальной идентичности", – сказала она Москве 24.

По мнению эксперта, родителям может нравиться, что ребенок чем-то увлечен. Но если не помочь ему включить критическое мышление, психика детей пострадает, плюс будут сформированы ненадежные нравственные ориентиры.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Если родитель или педагог сможет показать ребенку минусы и плюсы, узнать, какой герой нравится детям и почему, это поможет сформировать правильный взгляд, который отличается от того, что предлагается. Но многие взрослые вряд ли выберут это, потому что ценности уже сформированы, им такое творчество не понравится.

Специалист подчеркнула, что манга и аниме не способствует развитию аналитического и критического мышления, а также регуляции эмоционально-волевой сферы ребенка.

"Оно ее только расстраивает. Такое творчество способствует расшатыванию психических процессов в силу тех ценностей, которые там демонстрируются. Это насилие, как правило, какие-то сущности, которые существуют в мифологических контекстах. Очень жаль, что это пришло к нам. Особенно это ложится на еще неустойчивую психику ребенка с большими нагрузками", – отметила нейропсихолог.

Процессу способствует простота потребления подобного контента: мозг воспринимает его легко, дети приходят в восторг и с нетерпением ждут новых серий и комиксов. Однако в конечном итоге материал серьезно вредит психике ребенка, резюмировала Петровская.

"Интересно узнать о духах"

Фото: кадр из мультфильма "Унесенные призраками"; режиссер – Хаяо Миядзаки; производство – Buena Vista International, DENTSU Music And Entertainment Inc., Mitsubishi Commercial Affairs

По мнению кандидата исторических наук, научного сотрудника института восточных рукописей РАН Ольги Бонч-Осмоловской, в первую очередь причина споров заключается в разнице культур.

"У японцев в культурном коде прописано многобожие – синтоизм, анимизм, вера в богов местности. Конечно, там есть и злонамеренные духи", – рассказала она Москве 24.





Ольга Бонч-Осмоловская кандидат исторических наук, научный сотрудник института восточных рукописей РАН С точки зрения православия, конечно, это все бесовщина. Но в большинстве своем японцы не пропагандируют это как сатанизм – для них это просто повествование о духах. В основном жанрово такие аниме происходят из средневековых сказаний о злых и добрых духах, о чудесном. Аниме выросло из весьма традиционных форм художественной книжной культуры. Поэтому специально наших подростков в сатанизм посвящать они, думаю, не собираются.

По мнению эксперта, аниме и манга чужды российской культуре: они переносят в нее свою символику и образы. Молодежь нередко принимает это без критического осмысления.

"У меня тоже есть ребенок, и я бы не хотела, чтобы он увлекался этими вещами, не разбираясь, что есть что. Учитывая, что мы несколько других представлений, в том числе религиозных. Однако считаю, что в первую очередь ответственность должна лежать на воспитателе. В первую очередь на родителях. При этом такие вещи не должны быть включены ни в какие программы изучения и культивироваться у нас как нечто естественное", – добавила историк.

В то же время она согласилась с позицией, что запреты рискуют еще сильнее привлечь внимание к таким материалам. Это формирует своего рода контркультуру, которая притягивает молодежь и порождает вокруг себя настоящий культ.





Ольга Бонч-Осмоловская кандидат исторических наук, научный сотрудник института восточных рукописей РАН В эпоху интернета запретить такое очень сложно – это просочится в Сеть, а молодые ребята лучше всех взрослых умеют пользоваться интернетом. Поэтому такие меры, на мой взгляд, не решат проблему. Нужно создавать вокруг этого здравое критическое поле, культивировать свои традиционные начала, в том числе религиозные. Ребята ищут какой-то метафизический слой, им интересно узнать о духах, том, что несвойственно повседневной жизни. Они, скорее всего, не очень воцерковленные люди, их родители тоже, поэтому ищут религиозное начало в иной культуре. А у нас есть свое, но оно не популяризировано.

По мнению эксперта, в России эта работа ведется в меньшем по сравнению с Японией масштабе и не на том языке, который был бы в полной мере доступен молодому поколению. Поэтому важно замещать контент, а не запрещать его, иначе молодежь будет искать аналогичные эмоции в других источниках, заключила Бонч-Осмоловская.

