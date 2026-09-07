Эксперт Самбурский объяснил, чем опасен вирусный тренд на аурафарминг для подростков

Сеть захватил новый тренд – аурафарминг. Он представляет собой уличные батлы, участники которых зарабатывает "очки крутости". Что представляет из себя такая тенденция и почему ей максимально подвержены молодые люди, разбиралась Москва 24.

"Никому не причиняют вреда"

В Сети по всему миру набрал огромную популярность аурафарминг – это уличные соревнования, участники которых показывают харизму и собственный стиль. В этом случае под "фармингом" подразумевается накопление очков, а под "аурой" – уровень крутости участника.

Во время батлов, проходящих прямо на улицах, подростки используют различные жесты, интернет-мемы и пародии на персонажей аниме. Для привлечения внимания дети придумывают разные форматы выступлений: одни готовят групповые номера, других выносят на "сцену" на скамейках. Победителем признают самого впечатляющего участника.

Однако подобные перформансы вызывают разную реакцию в мире – например, по данным зарубежных СМИ, в Гондурасе проведение таких уличных соревнований полностью запрещено.





Самуэль Ромеро мэр города Ла-Либертад в департаменте Комаягуа Будь моя воля, для участников существовала бы обязательная военная служба.

Тем не менее некоторые пользователи Сети поддержали молодых людей, выступающих на улицах, так как не заметили в этом ничего плохого.

"Они очень хороши и никому не причиняют вреда", "да, это неловко смотреть, но именно так же выглядели прошлые поколения с их модой, субкультурами, браслетами и так далее. Это то неловкое, что передается из поколения в поколение", "никогда не бывает неловко, если вы делаете то, что делаете, и при этом счастливы", – поделились мнениями пользователи.

По данным СМИ, термин "аурафарминг" появился несколько лет назад благодаря 11-летнему мальчику из Индонезии Райяну Аркану Дикхе. Его вирусный танец на носу лодки разлетелся по всему миру, а невозмутимое выражение лица и спокойные движения покорили пользователей. После этого ребенка посчитали идеальным примером и главным символом уличного тренда по накоплению "очков крутости".

Сцена для прокачки личности

Клинический психолог Станислав Самбурский отметил в разговоре с Москвой 24, что новый тренд – это абсолютно классическая борьба молодежи за статус.

Он объяснил, что подростки всегда мерили друг друга благодаря этому, выясняя, кто смешнее, кто более модный, кто лучше танцует. Однако раньше это происходило на школьном дворе, не на широкую публику. Теперь дети взяли язык соцсетей, видеоигр и адаптировали все под текущую ситуацию. Они также выходят в круг, делают что-то эффектное и получают свою тысячу "ауры".





Станислав Самбурский клинический психолог Для подростков мнение сверстников особенно важно – это период, когда человек пытается понять, кто он такой. Отношение других становится гораздо важнее, чем отношение родителей, потому что ребенок начинает перебирать всевозможные маски: "меня вот таким примут? А таким?" Сейчас они пытаются что-то делать и считывать: "меня засмеют или поддержат?" Подобное было всегда.

Аура-баттлы – это некая сцена, на которой подростки репетируют свою личность, как на кастинге в театр. Сегодня – самый смешной, завтра – самый невозмутимый, послезавтра – в нелепом костюме. Все это нужно, чтобы понять, как ребенку взаимодействовать с другими. Когда подростки несколько раз проходят этот этап, они понимают, что им не страшно стоять перед сотней людей – для социального взаимодействия это очень полезно, подчеркнул эксперт.

"Но есть и парадокс. Сколько лет взрослые раздражались, что дети живут в телефонах, их не оторвать, они вечно в "позе креветки", согнутые ходят. А теперь, когда подростки вышли из телефонов, собираются в парке, смеются, веселятся – взрослым опять что-то не нравится", – отметил психолог.

Он добавил, что новый тренд указывает на проблему только в том случае, если подросток начинает применять новую систему ценностей к себе слишком жестко. Например, друзья не отреагировали на новый танец, и он воспринимает это как "со мной что-то не так". В такой ситуации человек постепенно учится не проявлять себя, а постоянно "мониторить" сверстников, чтобы вычислить, какая версия получит больше поддержки. Он начинает себя ломать, чтобы встроиться в концепт одобряемого поведения.

Однако не стоит говорить, что аурафарминг – это негативный тренд. Важно посмотреть, способен ли подросток проиграть батл, посмеяться и пойти жить дальше. Родителей должно настораживать не желание заработать "очки ауры", а ситуации, когда ребенок без чужих аплодисментов, взглядов, одобрения, лайков чувствует, что жизнь плохая, заключил Самбурский.