Мемолог Рузиев назвал школьный тренд "6–7" временным явлением

Мем "6–7" (six-seven) подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей, сообщили СМИ. Откуда взялось это выражение и как справиться с детьми в этой ситуации – в материале Москвы 24.

Крик и танцы

Изначально мем "6–7" (six-seven) обрел бешеную популярность в англоязычном интернете. Настолько, что онлайн-словарь Dictionary.com признал это выражение словом года.

Суть тренда в том, что фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла. Кроме того, при ее упоминании дети начинают громко кричать и танцевать.



Мем произошел от трека американского рэпера Skrilla (настоящее имя – Джемиль Эдвардс) под названием Doot Doot со строчкой Six-seven, I just bipped right on the highway ("6-7, я просто выскочил на шоссе"). Популярность он обрел после видео баскетболиста Тайлена Кинни, который сопроводил фразу жестом взвешивания. Кинни запустил бренд Mr.67, а крупные западные компании начали использовать мем в своей рекламе. В России же, например, по его мотивам разработали серию мороженого. Тренд захватил школы по всему миру, вызвав жалобы учителей на неуправляемость классов. Некоторые педагоги в США даже ввели санкции при его упоминании, вплоть до сочинений на 67 или 670 слов.



Популярность мема долетела и до России. Например, в Перми учитель математики повесил в классе шуточное объявление о запрете использования числа 67 на уроках для укрепления дисциплины. По данным СМИ, школьники проявляли бурные эмоции при решении задач, связанных с числом 67.

"Стоит отметить, что педагог спокойно и с юмором отреагировал на ситуацию. Чтобы снять напряжение на уроке, он повесил объявление. Ситуация взята на контроль администрацией образовательного учреждения, с классом проведены профилактические беседы", – заявили изданию "Подъем" в пресс-службе городского департамента образования.

При этом запрещать число 67 бессмысленно, убежден замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он назвал это временным трендом, который не стоит подпитывать ограничениями, и сравнил борьбу с ним с "борьбой с ветряными мельницами".

Пределы дозволенного

Мемолог Эргаш Рузиев в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что сейчас тренды появляются в основном благодаря вертикальному контенту, вирусности и короткому формату.





Эргаш Рузиев мемолог Никто не может сказать заранее, что именно выстрелит. Срок жизни трендов тоже предсказать сложно. По моему мнению, если брать именно "6–7", то это скорее мем сезона – временное явление.

Эксперт объяснил это тем, что мем пришел из западной культуры и не отражает российские реалии, поэтому не приживется так сильно, как за рубежом. В США же он может остаться надолго, предположил специалист.

"Пока есть возможность, люди делают деньги на хайпе. Например, один рэпер выпустил трек про этот мем несколько месяцев назад, и он набрал миллионы прослушиваний. Это герои сезона, пока они популярны, это можно монетизировать. Потом придет что-то новое и вещи с этим мемом станут никому не нужны", – добавил Рузиев.

При этом, по мнению детского и подросткового психолога Надежды Резеновой, выкрикивание чисел 6 и 7 и срыв уроков – это, по сути, борьба за власть в классе.

"Можно обратить внимание: не у всех учителей дети себе это позволяют. Взрослым следует узнать и понять, что они хотят этим показать. Сорвать урок? Объединиться для этого в коалицию? Привлечь внимание?" – предположила она.

Во всех случаях дети должны понимать, что за нарушение придется отвечать. Например, могут вызывать родителей, сделать замечание, отвести на разговор с директором или предпринять иные методы влияния, которые помогут с конкретным классом или учеником.

"Сочинение из 67 слов или решение 67 примеров может сработать, но только если учитель обозначил эти правила заранее, а не просто принял решение и выдал задание как месть", – уточнила психолог.

Если педагог использует наказание без предупреждения и предварительной договоренности с детьми, это может вызвать усиление противостояния, злость, агрессию и раздражение подростков, отметила Резенова.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог У них созрели еще не все участки мозга, которые управляют поведением, гормональная и эмоциональная составляющие берут верх, и они реагируют ярко, часто не осознавая этого до конца.

На практике может произойти что угодно – все зависит от того, как учитель умеет управлять и своим состоянием, и коллективом. Если в классе есть антисоциальный лидер, толпа может пойти за ним, потому что для многих подростков очень важно быть "как все", уточнила Резенова.

"Договоренность важна из-за особенностей возраста. Этот период врачи называют "гормональным штормом": чтобы управлять детьми в такой ситуации, наказание не работает – они могут уйти в оппозицию. Если с маленькими иногда работают запугивание, наказание или подкуп ("ты мне это, я тебе это"), то в подростковом возрасте – нет", – обратила внимание психолог.

По ее мнению, для педагога важно следить за трендами, быть в диалоге с детьми и говорить с ними на одном языке. Однако при этом важно сохранять рамки.

"Если учитель умеет договариваться, на его уроке будет место и шутке, но границы окажутся соблюдены. Нужно выдерживать баланс: где-то пошутить, где-то быть строгим, чтобы не оказалось панибратства", – пояснила психолог.

Взрослым – и особенно педагогам – надо в первую очередь заботиться о своем эмоциональном здоровье, чтобы выдержать гормональный шторм подростков. Желание последних – разрушить границы и выйти за них, что является стадией взросления. Поэтому опытные учителя заранее чуть-чуть расширяют рамки, но так, чтобы дети все равно не забывали о правилах, заключила Резенова.

