Собянин сообщил об уничтожении уже восьми БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее силы ПВО ликвидировали два дрона на подлете к столице, а затем – еще четыре. Таким образом, всего вечером 2 июня в Московском регионе было уничтожено уже восемь вражеских беспилотников.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА столичные аэропорты Внуково и Домодедово перешли на особый режим обслуживания рейсов. Авиагавани принимают и выпускают самолеты по согласованию с соответствующими органами.