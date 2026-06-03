Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шестилетняя девочка пострадала в результате падения обломков вражеского беспилотника во двор многоквартирного дома в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

По уточнению чиновника, ребенка после случившегося доставили в областную больницу для оказания помощи со стороны врачей.

"Жизни ребенка ничего не угрожает. Желаю скорейшего выздоровления!" – добавил Ковальчук.

Ранее беспилотник атаковал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. В результате атаки пострадал 11-летний мальчик. Пострадавшего ребенка со множественными осколочными ранениями ног доставили в детскую областную клиническую больницу.

Владимир Путин заявлял, что украинские власти, совершая преднамеренные преступления против детей, сами привели конфликт к новому этапу.