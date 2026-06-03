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Шестилетняя девочка пострадала при падении обломков БПЛА в Брянской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шестилетняя девочка пострадала в результате падения обломков вражеского беспилотника во двор многоквартирного дома в Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
По уточнению чиновника, ребенка после случившегося доставили в областную больницу для оказания помощи со стороны врачей.
"Жизни ребенка ничего не угрожает. Желаю скорейшего выздоровления!" – добавил Ковальчук.
Ранее беспилотник атаковал частный дом в селе Бочковка Белгородского округа. В результате атаки пострадал 11-летний мальчик. Пострадавшего ребенка со множественными осколочными ранениями ног доставили в детскую областную клиническую больницу.
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