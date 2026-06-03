Мантуров заявил, что предприятия РФ могут производить по 15 тысяч FPV-дронов в день

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Российские предприятия сегодня способны производить по 15 тысяч FPV-дронов ежедневно, тогда как в 2023 году такое же количество производилось в месяц. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью газете "Коммерсант".

Он отметил, что спецоперация на Украине окончательно закрепила статус БПЛА как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий. Они эволюционировали из вспомогательного средства разведки в самостоятельную ударную силу, способную решать широкий спектр задач.

"Существенно возросли и потребности в сложных разведывательных и ударных комплексах, и их производство. При этом поставка всех востребованных позиций осуществляется в сроки, установленные в рамках ГОЗ", – добавил Мантуров.

Ранее сообщалось, что концерн "Калашников" начал поставки новейшего беспилотного летательного аппарата "Скат-220" заказчику. Дрон создан на основе БПЛА "Скат-350 М", но по сравнению с ним имеет меньший вес и размах крыла – 12 килограммов и 220 сантиметров соответственно.

В начале мая в зоне СВО начали апробировать новый наземный дрон "Штурмовик". Прообразом аппарата стал "Царь-танк" времен Первой мировой войны, а свое название он получил из-за того, что будет применяться штурмовыми отрядами. Изделие позволяет доставлять боеприпасы весом до 20 килограммов.