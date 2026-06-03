Диетолог Ямилова: мороженое нельзя есть при аллергии на молочный белок

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Мороженое нельзя есть при наличии аллергии на молочный белок. Об этом РИА Новости заявила главный внештатный диетолог Минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

По словам врача, при непереносимости лактозы следует выбирать безлактозные варианты мороженого, а при ожирении и сахарном диабете потребление десерта необходимо свести к минимуму.

Собеседница агентства рекомендовала выбирать мороженое с коротким составом: молоко, сливки, сахар.

При этом мороженое лучше употреблять не чаще 2–3 раз в неделю из-за высокого содержания сахара и калорий, рассказала ранее доцент кафедры технологии и организации пищевых производств НГТУ Светлана Корпачева.

Она уточнила, что энергетическая ценность такого продукта в среднем составляет от 110 до 270 килокалорий на 100 граммов в зависимости от рецептуры.