21 мая, 02:01

Депутат Миронов: в России нет объективных оснований для роста цен на мороженое

В Госдуме призвали разобраться с необоснованным подорожанием мороженого в РФ

Фото: depositphotos/Pics4ads

В России необходимо провести разъяснительную работу с производителями мороженого и исключить необоснованное подорожание этого продукта, так как объективных оснований для этого на сегодняшний день нет. Об этом заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Депутат задался вопросом, почему в текущем месяце мороженое в РФ подорожало так сильно. По его словам, траты на покупку мороженого для семьи из трех человек сегодня могут превысить 400–500 рублей. При этом похожая ситуация с подорожанием мороженого наблюдалась и в прошлогоднем мае.

"Налицо банальная сезонная жажда наживы, хотя на рынке мороженого прибыль и так высокая. С ценами здесь пора наводить порядок. Самое время Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное повышение стоимости популярного продукта", – приводит ТАСС слова Миронова.

Парламентарий назвал неподходящим аргумент про волатильность курса рубля, поскольку он в последнее время является выгодным для импортных покупок. Ситуацию также нельзя объяснить подорожанием сырья и ингредиентов, так как молоко, сливочное масло, сливки и сахар в рознице подорожали не так сильно.

Увеличение стоимости упаковки не сильно влияет на окончательную цену мороженого, а довод о росте затрат на логистику не применим, поскольку это одинаково влияет на стоимость перевозки всех товаров, заключил Миронов.

Ранее стало известно, что инвестиционно-финансовая группа Fordewind намерена подать заявления о банкротстве четырех юрлиц, связанных с крупным производителем мороженого "Русский холод".

На грани банкротства оказались ключевые компании предприятия: АО "Русский холодъ", АО "ТД "Русский холод", ООО "Алтайхолод" и "Лагуна койл". Во всех случаях кредитор указывает на признаки неплатежеспособности. При этом еще недавно "Русский холод" входил в десятку ведущих производителей мороженого в стране.

