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03 июня, 11:32

Политика

В СВР заявили, что ЕС начал выдавливать РПЦ из Армении

Фото: depositphotos/mikle15​

Европейские власти требуют от армянского руководства полностью разорвать религиозно-духовные связи с Россией для евроинтеграции. Евросоюз старается выдавить Русскую православную церковь из Армении. Такое заявление сделало пресс-бюро Службы внешней разведки.

Представители СВР высказали мнение том, что ЕС создает фейковый компромат на людей из Еревано-Армянской епархии РПЦ. Это делается для того, чтобы заставить армянское руководство начать гонения на священнослужителей.

В качестве примера приводится случай, когда на настоятеля храма-часовни Архангела Михаила Тимофея Казаряна в Гюмри, где находится 102-я военная база Вооруженных сил России, была совершена атака. В СВР считают, что это дело рук ЕС.

"Прикормленные Брюсселем неправительственные организации "Союз информированных граждан" и "Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи" обвинили скромного священника ни много ни мало во вмешательстве в предстоящие в Армении 7 июня сего года парламентские выборы", – подчеркнули в СВР.

Отношения Армении и России накалились после того, как армянские власти взяли курс на евроинтеграцию. Руководство стран – участниц Евразийского экономического союза, в который входит республика, намерено обсудить вопрос об участии армянской стороны в организации на ближайшем заседании.

В свою очередь, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит смысла пока проводить референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС. Ереван на данный момент официально не обращался за членством в Евросоюз.

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