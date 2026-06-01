01 июня, 09:54

Политика

Пашинян счел нелогичным проведение референдума по вступлению в ЕС до подачи заявки

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein

Референдум о выборе Армении между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом проводить нелогично, пока Ереван официально не обратился за членством и не приблизился к статусу кандидата в ЕС. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в видеообращении по вопросам внешней политики, которое опубликовало агентство "Арменпресс".

В то же время политик уверен, что Ереван сможет выстроить новые отношения с Москвой, так как они основываются на открытости и искренности. Армения, по словам Пашиняна, развивает и придает большое значение контактам с Россией.

"Я неоднократно говорил, что наши отношения с РФ находятся в стадии трансформации. Стадию трансформации я считаю позитивной, потому что в условиях новой ситуации мы выстраиваем новые отношения с Россией", – высказался премьер.

Ранее Кремль опубликовал совместное заявление Владимира Путина, лидеров Белоруссии, Казахстана и Киргизии Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова о ситуации по поводу намерения Армении вступить в ЕС. Политики разделили позицию о необходимости проведения референдума о вступлении страны в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.

