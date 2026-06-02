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02 июня, 18:03

Шоу-бизнес

Мизулина объяснила Собчак, почему она подала жалобу в МВД

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина объяснила в своем канале в МАХ, почему подала жалобу в МВД на журналистку Ксению Собчак.

Она указала на то, что в День защиты детей Собчак не стала выставлять интервью с родными погибших в Старобельске, вместо этого делая акцент на "треш-контенте с мужиком в юбке".

"Не потому ли, что кадры из Старобельска не дадут такого же хайпа? Или из-за того, что путь в Европу после интервью из ЛНР будет заказан?" – задалась вопросом Мизулина.

Она также подчеркнула, что Собчак "постоянно делает акцент на треш-контенте" и всех провоцирует вместо того, чтобы показывать талантливых школьников или женщин, которые в одиночку занимаются воспитанием детей.

Кроме того, после таких интервью в головах у подростков может остаться то, что мужчина может ходить в женском платье, а потом "в таком виде насиловать детей". Мизулина напомнила, что похожий случай недавно произошел в Приморье.

"Я реально не понимаю, зачем это все. Как и многие люди, которые мне об этом сегодня написали", – заключила она.

Ранее Собчак взяла интервью у блогера Игоря Синяка – это популярный бьюти-блогер украинского происхождения, который переехал во Францию в 2022 году. После этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что хочет обратиться в Роскомнадзор, поскольку журналистка "продолжает пропагандировать ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)".

Мизулина, в свою очередь, обратилась в МВД, также с просьбой проверить интервью на предмет пропаганды ЛГБТ. В ответ на это Собчак указала на то, что в ее шоу нет пропаганды и нарушений закона, и подчеркнула, что ее интервью с Синяком – разговор с человеком, который выглядит так, как ему нравится.

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