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06 августа, 14:41

Политика

Япония выразила КНДР протест в связи с запуском баллистической ракеты

Фото: ТАСС/EPA/KCNA

Япония по дипломатическим каналам заявила решительный протест КНДР в связи с запуском Пхеньяном баллистической ракеты. Об этом сообщил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми, передает ТАСС.

Коидзуми подчеркнул, что запуск ракеты нарушает действующие резолюции Совета безопасности ООН. Также глава японского оборонного ведомства уточнил, что Токио совместно с США и Республикой Корея продолжает анализ информации, связанной с ракетным пуском. По его словам, каких-либо данных об ущербе не поступало.

Сведения о дальности и высоте полета пока не раскрываются – эта информация еще анализируется, однако Коидзуми подчеркнул, что ракета была баллистической.

Министерство обороны Японии сообщило о пуске неопознанного снаряда к Японскому морю со стороны КНДР 6 августа. Позже СМИ уточнили, что речь идет о баллистической ракете, которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

На фоне этих сообщений японская служба безопасности призвала суда следить за информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним.

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