США не выдали визу замглавы МИД РФ Алимову для поездки на ГА ООН

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США не выдали визу замглавы МИД России Александру Алимову для поездки на мероприятия по линии Генассамблеи ООН. Он курирует направление организации в российском дипведомстве, заявил ТАСС директор департамента международных организаций МИД Кирилл Логвинов.

По словам собеседника агентства, такой шаг американской стороны является серьезным нарушением обязательств как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.

"Никакой дискриминации или надуманных предлогов здесь быть не должно. Официальные представители делегируются своими правительствами исключительно для работы в ООН", – подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что отказ в выдаче визы отразится не только на работе делегации РФ, но и на неделе высокого уровня ГА ООН в целом. Участие Алимова планировалось во многих двусторонних встречах и многосторонних мероприятиях.

Логвинов также добавил, что не помнит случая, когда все визовые запросы российской стороны для поездок на площадку ООН были полностью удовлетворены.

Ситуацию прокомментировал и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его мнению, невыдача визы является очередным недружественным действием в отношении РФ. Он обратил внимание, что США, которые являются хозяйевами штаб-квартиры ООН, обязаны обеспечивать работу государств – членов организации.

С 22 по 26 сентября, а также 28-го числа в главном офисе ООН пройдут общеполитические дебаты высокого уровня, в которых примут участие главы государств и правительств, а также руководители министерств иностранных дел.

Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Кроме того, 24-го числа у него запланирована встреча с генсеком ООН Антониу Гутерришем.