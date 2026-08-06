КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря

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КНДР провела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщило министерство обороны Японии в соцсети Х.

Как пишет агентство Kyodo, запущенная ракета, предположительно, была баллистической. Также со ссылкой на источники в правительстве уточняется, что она, вероятно, уже упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Японская служба безопасности на море призвала суда следить за информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать о находке.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила о неизменном курсе Пхеньяна на непрерывное обновление ядерных сил сдерживания, назвав ядерный потенциал основным щитом для защиты суверенитета и безопасности страны. По ее словам, процесс модернизации не будет приостановлен ни на мгновение.