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22 сентября, 17:29

В мире

В Южной Корее запретили "вступительные экзамены" в детские сады

Фото: 123RF.com/alvi26t

Власти Южной Кореи приняли решение запретить тестирование детей дошкольного возраста для поступления в частные образовательные центры, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования Республики Корея.

Администрации образовательных учреждений больше нельзя проводить письменный, устный, практический экзамены и экзамен в форме собеседования, также запрещено проводить вступительные экзамены, проверки и тестирования для определения уровня навыков с целью распределения детей дошкольного возраста по группам.

Однако центрам дошкольного образования разрешили проводить тестирования в форме наблюдения и беседы, но для детей, уже посещающих учреждение. Делать это можно в интересах образовательного процесса, однако только с предварительного согласия опекунов.

Соответствующие поправки к подзаконному акту об образовательных учреждениях кабинет министров принял 22 сентября. В силу новые правила вступят 1 октября, за их нарушение предусмотрены штрафы. По словам министра образования Республики Корея Чхве Ге Чжина, с помощью этих поправок будет заложена основа для общества, в котором "дети смогут расти в здоровой атмосфере".

Конкуренция за места в престижных вузах для некоторых жителей республики начинается с ранних лет. Родители тратят большие деньги на дополнительные курсы и репетиторов, нередко дошкольников отправляют в детсады или центры дополнительного образования на английском языке.

Такие центры, в свою очередь, установили аналог вступительных экзаменов для детей четырех и семи лет. Из-за этого репетиторы детям понадобились с еще более раннего возраста. По итогам проверок, в 23 из 720 учреждений с английским уклоном обнаружили подобные формы отбора.

Ранее доцент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Роман Сулейманов назвал неумение ребенка завязывать шнурки в первом классе признаком тяжелой интеллектуальной недостаточности или задержки умственного развития. По его мнению, если ребенок школьного возраста не обладает обычными бытовыми навыками, то родителям действительно следует беспокоиться и "бить тревогу".

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