В Хабаровском крае перевернулся грузовой автомобиль со сладостями

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В Хабаровском крае недалеко от села Лермонтовка перевернулся грузовой автомобиль со сладостями и полностью перегородил движение на дороге. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло на 197-м километре федеральной дороги "Уссури" в Бикинском муниципальном округе. Водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом ехал из Владивостока в Хабаровск.

В ходе движения он зацепил край проезжей части и съехал в кювет, перекрыв прицепом две стороны дороги. В результате на трассу выпали сладости и другая различная продукция, в частности бочки с маслом.

По данным регионального управления Госавтоинспекции МВД, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас движение по участку трассы частично восстановлено, там работают сотрудники ГИБДД.

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