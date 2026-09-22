Трамп заявил о превращении США в самую могущественную страну мира

Фото: AP/Seth Wenig

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что сделал Соединенные Штаты самой могущественной страной мира.

Выступление проходило в присутствии глав около 130 государств и правительств.

"Пока другие говорили, я действовал", – сказал Трамп.

Он отметил, что противостоял угрозам и добивался мира, а также заявил, что использовал силу, чтобы сделать Америку самой могущественной страной в мире.

Ранее глава Белого дома сообщил, что у США есть большие запасы боеприпасов, а их производство увеличивается рекордными темпами. По его словам, текущие объемы выпуска превышают все предыдущие показатели, и боеприпасов у страны больше, чем можно было бы использовать.

