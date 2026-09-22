В Подольске спасли застрявшего в болоте 91-летнего пенсионера

Фото: МАХ/"МЧС Московской области"

Сотрудники МЧС, специалисты "Мособлпожспаса" и волонтеры отряда "ЛизаАлерт" спасли 91-летнего мужчину, который почти сутки не мог выбраться из болотистой местности под Подольском. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Пенсионер ушел на прогулку в лес утром 21 сентября и к наступлению темноты не вернулся. Родственники забили тревогу и обратились в экстренные службы. Поисковая группа обнаружила пожилого мужчину ночью 22-го числа.

"Выяснилось, что пенсионер застрял в болотистой местности и не имел сил выбраться самостоятельно. Пострадавшего эвакуировали и передали бригаде скорой помощи с признаками переохлаждения", – рассказали в ведомстве.

В МЧС напомнили, что перед походом в лес необходимо предупредить близких о маршруте и планируемом времени возвращения.

"Надевайте яркие вещи, берите с собой заряженный телефон и заранее изучайте местность. При неблагоприятных погодных условиях от лесных прогулок лучше отказаться", – добавили спасатели.

Ранее в Архангельской области нашли живым мужчину, который пропал в лесу. 5 сентября он ушел за грибами с коллегами в районе поселка Луковецкого и внезапно заблудился.

17-го числа мужчину заметили на технологической дороге недалеко от поселка другие грибники. Все 12 дней он ничего не ел и сильно ослаб.

