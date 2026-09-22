Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 17:54

Общество

В МВД предложили изменить школьную программу для повышения правовой грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

МВД России считает перспективным изменение школьной программы для повышения правовой грамотности учащихся. Об этом сообщил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин.

В ведомстве также предложили рассказывать школьникам, в каких случаях и с какого возраста наступает ответственность за совершенные ими поступки. Он отметил, что среди школьников остается низким уровень правовой грамотности.

По словам Калинина, при задержании несовершеннолетние иногда заявляют, что не могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом перечень преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет, расширяется. Калинин считает, что содержание соответствующих норм следует объяснять школьникам более доступно.

"Наверное, может быть, даже, с нашей точки зрения, стоило бы сейчас, изменяя, она действительно достаточно динамично изменяется, образовательная программа, это тоже учесть", – сказал он на сессии о борьбе с мошенничеством 2026 года форума "Диалог о фейках 4.0".

Ранее Калинин также обратил внимание на то, что за 8 месяцев 2026 года число несовершеннолетних, совершивших мошенничество, выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что среди совершивших преступления террористического характера рост превысил 70%.

Читайте также


образованиеобщество

Почему короткий отпуск полезнее длинного?

Короткие поездки становятся небольшой встряской, при которой человек не выпадает из привычной жизни

Эксперты поделились вариантами поездок из столицы на 2–3 дня

Читать
закрыть

Какие схемы используют автоподставщики?

Злоумышленники кидаются под колеса машин в слепых зонах или же подрезают на опасных участках

Многие столкновения аферисты организуют ради получения страховых выплат

Читать
закрыть

Остеопаты для животных зарабатывают миллионы в РФ

Однако эксперты отметили, что после подобных процедур животное рискует получить травму или даже умереть

Читать
закрыть

Чем опасен зарубежный тренд борьбы с экземой?

Девушки, которые пытаются таким образом избавиться от акне, могут сделать только хуже

Читать
закрыть

Россияне начали скупать кнопочные телефоны ради "цифрового детокса"

Подобные девайсы прозвали "мобильниками выходного дня"

Эксперты уверены: покупку кнопочных телефонов можно назвать формой социального протеста

Читать
закрыть

Стоит ли ждать повторного бабьего лета в Москве?

Эксперты уточняют: последний день бабьего лета ожидается в Москве 21 сентября

На текущей неделе осень "постареет за считаные дни"

Читать
закрыть

Банки ужесточили проверки расходов потенциальных банкротов

Кредиторы смотрят повседневные траты от поездок на такси и заказов еды до дорогих путешествий

Цель – выяснить, располагает ли заемщик реальными средствами для погашения задолженности

Читать
закрыть

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика