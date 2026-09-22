В МВД предложили изменить школьную программу для повышения правовой грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

МВД России считает перспективным изменение школьной программы для повышения правовой грамотности учащихся. Об этом сообщил первый замначальника УБК МВД России Сергей Калинин.

В ведомстве также предложили рассказывать школьникам, в каких случаях и с какого возраста наступает ответственность за совершенные ими поступки. Он отметил, что среди школьников остается низким уровень правовой грамотности.

По словам Калинина, при задержании несовершеннолетние иногда заявляют, что не могут быть привлечены к уголовной ответственности. При этом перечень преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 14 лет, расширяется. Калинин считает, что содержание соответствующих норм следует объяснять школьникам более доступно.

"Наверное, может быть, даже, с нашей точки зрения, стоило бы сейчас, изменяя, она действительно достаточно динамично изменяется, образовательная программа, это тоже учесть", – сказал он на сессии о борьбе с мошенничеством 2026 года форума "Диалог о фейках 4.0".

Ранее Калинин также обратил внимание на то, что за 8 месяцев 2026 года число несовершеннолетних, совершивших мошенничество, выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. Примечательно, что среди совершивших преступления террористического характера рост превысил 70%.