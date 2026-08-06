Daily Mail: в Европе стало модным поедание больших кусков сливочного масла

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Поедание больших кусков сливочного масла стало новым гастрономическим трендом в Европе. Об этом сообщило "Радио 1" со ссылкой на издание Daily Mail.

Продукт набрал популярность благодаря блогерам, затем моду на такое употребление масла распространили кафе и рестораны. Посетителям заведений продукт подают в украшенном виде. Кусочки масла дополняют соусами, его часто приносят клиентам с поджаренными тостами.

В свою очередь, диетолог-консультант Софи Медлин напомнила, что этот продукт высококалорийный. 250-граммовый кусочек содержит почти суточную норму калорий. Также в нем есть 130 граммов насыщенных жиров, что в 3 раза выше рекомендуемой дневной нормы.

Медлин отметила, что переедание масла может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, наиболее безопасный способ его употребления – намазать тонким слоем на хлеб или тост. Она добавила, что если человек не имеет хронических заболеваний и придерживается сбалансированной диеты, то однократное съедание куска масла не навредит его организму.

Ранее нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская сообщила, что детокс-чаи и смузи не очищают организм, эта функция и так заложена в физиологии человека.

По ее словам, научное сообщество также не находит подтверждений пользе подобных процедур. В Национальном центре комплементарного и интегративного здоровья США (NCCIH) отсутствуют убедительные доказательства эффективности специальных чисток для выведения токсинов.