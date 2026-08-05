"ФИЦ питания": при похудении можно есть любые продукты до 1 700 ккал в день

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При похудении необязательно отказываться от любимых продуктов, главное – придерживаться сбалансированного рациона в пределах 1 700 килокалорий. Применение жестких ограничительных диет часто ничем не оправдано, сообщил ТАСС "ФИЦ питания и биотехнологии", который провел свое исследование.

Ученые организовали эксперимент для сравнения низкокалорийной лакто-ово-вегетарианской диеты, при которой нельзя есть мясо, птицу и рыбу, и низкокалорийного сбалансированного рациона с включением всех видов продуктов. В результате обе группы пациентов показали одинаковые успехи в снижении массы тела и площади висцеральной жировой ткани с сохранением массы скелетной мускулатуры.

В исследовании принимали участие женщины в возрасте от 18 до 59 лет с экзогенно-конституциональным ожирением без тяжелых заболеваний. Они придерживались предложенных диет ровно один месяц.

При лакто-ово-вегетарианском рационе энергетическая ценность составляла 1 615–1 785 килокалорий (белки – 65–75 граммов, жиры – 55–65, углеводы – 215–225). При стандартном низкокалорийном рационе – 1 620–1 790 килокалорий (белки – 85–95 граммов, жиры – 60–70, углеводы – 185–195).

Ученые пришли к выводу, что большую роль в похудении сыграли не виды продуктов, а ограничение энергопотребления. По их словам, употребляя разные типы пищи, человек получает больше витаминов и минералов, что позитивно отражается на его здоровье.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Алтунина предупредила, что диета из гречки и курицы может вызвать недостаток полезных жиров, витаминов, клетчатки и антиоксидантов. В то же время она отметила, что не все люди готовы долгое время соблюдать строгие ограничения в питании. Некоторые через месяц возвращаются к привычному рациону, нередко переедают и снова набирают вес.