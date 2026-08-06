Сдавшая на 400 баллов ЕГЭ столичная выпускница поступила в РЭУ имени Плеханова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одна из трех московских выпускников, набравших максимальные 400 баллов на ЕГЭ, стала студенткой Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. Об этом сообщил проректор вуза Алексей Никулин на пресс-конференции в Москве, передает РИА Новости.

Девушка выбрала направление "Прикладная математика и информатика". Как отметил Никулин, ее решение было осознанным: абитуриентку заинтересовали лаборатории прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений, которые совместно со столичными медцентрами проводят исследования в области медицины.

"Наша абитуриентка прямо, целенаправленно пошла на эту программу, и мы поняли, что сегодня, помимо взаимодействия с индустриальными партнерами, абитуриентов также интересует наука, что не может не радовать", – добавил Никулин.

В настоящее время в российские университеты уже зачислили 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема, рассказал ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков. Из общего числа поступивших по отдельной квоте для участников СВО и их детей зачислены 41 811 человек. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке, уточнил министр.