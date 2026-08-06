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06 августа, 14:38

Политика

В МИД Польши прокомментировали посягательство на посольство России в Варшаве

Фото: ТАСС/Алексей Витвицкий

Посягательство на здание посольства России в Польше будет означать разрыв дипломатических отношений между странами. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире Польского радио.

Поводом для такого заявления стала резолюция сейма, призывающая правительство перенести российское посольство в Варшаве в другое место. Инициатором документа выступил председатель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. Он предлагал перенести посольство с улицы Бельведерской, поскольку оно находится рядом с польскими правительственными зданиями, в том числе с министерством нацобороны, резиденцией премьера и президентским дворцом Бельведер.

"Если коллеги из PiS хотят перенести посольство, то пусть открыто скажут, что хотят разрыва дипломатических отношений с Россией. Без этого нет возможности этой резолюции. Пока еще ни одна страна Европейского союза или НАТО не разорвала с Россией дипломатических отношений", – сказал Сикорский.

Он также отметил, что резолюция сейма противоречит международному праву. По его словам, документ не отменяет Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года. Кроме того, подчеркнул министр, за восемь лет нахождения у власти "Права и справедливости" россиян не выгнали из посольства.

Ранее глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил об отсутствии вероятности полномасштабного военного нападения России на Польшу. В то же время он обвинил Москву в активизации диверсионной, провокационной и пропагандистской деятельности на территории страны. Однако каких-либо примеров таких шагов со стороны РФ он не привел.

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