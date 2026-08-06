Иосиф Пригожин не исключил помощи обанкротившемуся младшему сыну Валерии

Фото: legion-media.com/Persona Stars/053

Муж певицы Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова. – Прим. ред.), продюсер Иосиф Пригожин не исключает возможной денежной помощи младшему сыну певицы Арсению Шульгину. Об этом сообщает "СтарХит".

Ранее стало известно, что сын Валерии брал кредиты на проекты, связанные с криптовалютой и поставками автомобилей из Китая, но рассчитаться с долгами не смог. В итоге его признали банкротом.

"Если он обратится за помощью, мы посмотрим по состоянию на тот момент – будут ли у нас такие деньги, захотим ли, сможем ли мы. Безусловно, материнское сердце всегда готово отдать все. Я не совсем", – сказал Пригожин.

Он также отметил, что у Шульгина "фантастическая мама", а сам он считает себя его родным отцом. По словам Пригожина, биологический отец никак не реагирует на происходящее.

Ранее Валерия и Пригожин опубликовали в соцсетях совместное видео, опровергнув слухи о расставании. Певица посоветовала не обращать внимания на сплетни и указала на то, что нужно верить только информации "от первого лица", поскольку многие люди используют чужие имена, чтобы привлечь к себе внимание.

