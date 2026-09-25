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25 сентября, 11:50

Происшествия

ВСУ ударили по строительному гипермаркету в Луганске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вооруженные силы Украины нанесли удар по крупному строительному гипермаркету в Луганске. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник в МАХ.

По его словам, украинские БПЛА несколько раз прицельно атаковали здание торгового центра. В результате никто не пострадал.

"Возникло серьезное возгорание. МЧС тушили всю ночь, пожар удалось локализовать", – написал Пасечник.

В региональном ГУ МЧС России добавили, что сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 27 тысяч квадратных метров. Пожарные расчеты работали по рангу вызова № 5, при этом сотрудники МЧС столкнулись с высокой загрузкой из-за строительных и других горючих материалов. Также тушение пожара осложнялось угрозой повторных атак БПЛА.

Ранее стало известно, что три жителя Омской области погибли в результате атаки ВСУ на гуманитарный конвой, который следовал из региона в зону спецоперации. Губернатор Виталий Хоценко уточнил, что погибшие – жители Тары. Ранения получил один человек, ему оказывается вся необходимая помощь.

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