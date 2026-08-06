Бизнес телеведущего Михаила Шаца закрыли в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин (Михаил Шац признан в РФ иноагентом)

Налоговая служба ликвидировала индивидуальное предпринимательство уехавшего из России комика и телеведущего Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

ИП было зарегистрировано в 2007 году, ликвидация произошла 29 июля 2026-го. С 2024 года счета Шаца были заблокированы из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию.

В апреле Федеральная налоговая служба наложила арест на банковские счета комика. Причиной стал долг в 46,4 тысячи рублей. При этом аналогичная ситуация с его активами уже складывалась в июне 2024-го и июле 2025-го из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в установленный срок".

Шац оформил гражданство Израиля в 2016 году и окончательно обосновался там после начала спецоперации на Украине. Он рассказывал, что не испытывает разочарования от жизни за границей.