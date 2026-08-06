Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 15:22

Шоу-бизнес

Бизнес телеведущего Михаила Шаца закрыли в России

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин (Михаил Шац признан в РФ иноагентом)

Налоговая служба ликвидировала индивидуальное предпринимательство уехавшего из России комика и телеведущего Михаила Шаца (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на юридические документы.

ИП было зарегистрировано в 2007 году, ликвидация произошла 29 июля 2026-го. С 2024 года счета Шаца были заблокированы из-за того, что он не предоставил налоговую декларацию.

В апреле Федеральная налоговая служба наложила арест на банковские счета комика. Причиной стал долг в 46,4 тысячи рублей. При этом аналогичная ситуация с его активами уже складывалась в июне 2024-го и июле 2025-го из-за "непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в установленный срок".

Шац оформил гражданство Израиля в 2016 году и окончательно обосновался там после начала спецоперации на Украине. Он рассказывал, что не испытывает разочарования от жизни за границей.

Читайте также


бизнесшоу-бизнес

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика